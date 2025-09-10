Alta tensión en San Cosme

Las protestas contra el genocidio en Gaza volvieron a protagonizar una etapa de La Vuelta. Esta vez en la provincia de Pontevedra. Los manifestantes, presentes en toda la etapa, con salida en Poio, cortaron la carretera en el Alto de San Cosme, a pocos kilómetros de la meta en Castro de Herville, en Mos, lo que obligó a adelantar, como ya sucediera en Bilbao, la línea de meta. Ayer, bajo la señalización de ocho kilómetros a línea de llegada La dirección de La Vuelta se vio obligada a neutralizar la carrera después de que cientos de personas ocupasen el alto, en Porriño y cortaran la carretera por la que debía pasar el pelotón. Agentes de la Guardia Civil intentaron dispersar a los manifestantes pero la magnitud de la concentración obligó a decretar la interrupción de la prueba antes de que los ciclistas llegasen a ese punto.

Manifestantes cortan la carretera en el Alto de San Cosme. | Marta G. Brea

En el alto de San Cosme se vivieron momentos de tensión. Primero con el paso de la furgoneta del equipo israelí. El vehículo trató de abrirse paso entre la multitud, que coreaba consignas contra el genocidio en Gaza, e incluso fue golpeado por algunos manifestantes, lo que provocó la intervención de la Guardia Civil.

A medida que se acercaba la hora prevista de la llegada del pelotón, en torno a las 16.30 horas, cientos de personas que aguardaban en los márgenes de la carretera y en el interior de la rotonda ocuparon la calzada. Algunos se sentaron en el asfalto y otros encendieron bengalas. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad y el operativo encargado de proteger a los corredores decidieron cancelar la llegada. La carrera no podía atravesar ese punto y se optó por tomar los tiempos a ocho kilómetros de la meta, dos antes del alto de San Cosme donde se concentraban los manifestantes. La Guardia Civil confirmó que no hubo detenciones.

Es el segundo final de etapa cancelado en la presente Vuelta por las manifestaciones contra el equipo de Israel después de que las protestas en Bilbao también obligasen a neutralizar la undécima etapa a tres kilómetros de meta. En esa ocasión se decidió que no hubiese ganador.

La etapa, que discurrió íntegramente por las carreteras de la provincia de Pontevedra, estuvo marcada por las protestas en varios puntos contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech y contra el genocidio en Gaza. Las primeras reivindicaciones se registraron en el puente de A Barca, en la ciudad de Pontevedra, poco después de que pelotón tomase la salida en Combarro. La protesta contó tanto con colectivos activistas y con ciudadanos en general que desde que se inició la manifestación no pararon de ondear banderas palestinas y carteles en contra del genocidio.

«¿Las sanciones a Israel dónde están que no se ven?», «Israel asesina, La Vuelta patrocina» o «⁠No es una guerra, es un genocidio» son algunas de las consignas que se pueden escuchar desde los primeros minutos de la concentración.

En Pontevedra fueron dos las protestas, una en la glorieta de A Barca y otra en Manuel del Palacio, a la que asiste el alcalde Miguel Fernández Lores. Las protestas se repitieron a lo largo del resto del recorrido. También hubo concentraciones en Arcade (Soutomaior), Ramallosa (Nigrán) o Baiona. El momento más tenso, finalmente, y que ha impedido que la etapa terminase como se había previsto fue en el alto de San Cosme, en Porriño.