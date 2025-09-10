Un adiós con la piragua llena de lágrimas

La localidad húngara de Györ acogió el pasado domingo el adiós a la competición de Iván Alonso Lage (Tui, 1986), uno de los deportistas más laureados en el maratón de piragüismo. El palista tudense ponía fin en el Mundial de Hungría a más de tres décadas de una carrera que en 2012 le llevó a conquistar dos oro, un premio al alcance de muy pocos: «A día de hoy, solo somos cuatro deportistas en el mundo los que disponemos del bicampeonato y es algo que marca», explica Alonso, a quien la Real Federación Española de Piragüismo recordaba estos días «sus lágrimas al final de la prueba, por las emociones, los recuerdos y también por su buena carrera realizada: una muestra de su amor por este deporte en el que Iván ha conseguido ser un referente».

A punto de cumplir los cuarenta, a Iván Alonso le espera una vida en la que el piragüismo seguirá estando presente: «He hecho deporte toda mi vida y no voy a dejar de hacerlo ahora, tanto piragua como ir a correr, andar en bicicleta o nadar. La piragua no la dejaré de lado porque a mi hijo, de casi cinco años, también le gusta e intentaré enseñarle. También es probable que compita en alguna regata de carácter autonómico, incluso de veteranos», apunta el palista tudense, que también dispondrá de más tiempo para dedicarle a la crepería que regenta con su pareja en el casco histórico de Tui.

Al repasar su trayectoria deportiva, Iván Alonso se detiene en el Campeonato del Mundo de Roma de 2012. Era la segunda vez que participaba en una cita mundialista. A partir de ahí, su vida cambió para siempre: «Allí logré dos medallas de oro y eso es muy difícil, es algo que marca, que te hace tener más de valor en la competición». Recuerda el esfuerzo para vencer dos días seguidos en una prueba de 30 kilómetros. «Gané el K1 el sábado y el domingo, el K2. No tuve ni 24 horas de descanso entre prueba y prueba». Para poner en contexto este bicampeonato, Alonso recuerda que el actual dominador de la especialidad, el danés Mads Pedersen no pudo repetir en el K2 el título en K1 del día anterior, en la prueba celebrada en Györ. Una de las imágenes de su despedida fue el abrazo con el campeón danés.

De la veintena de medallas internacionales, la del Campeonato de Europa de 2016 que se disputó en Pontevedra, también «es especial» para el piragüista tudense. «Tener a la gente animándote en todo momento es algo muy bonito, porque ya no era solo la familia sino gente que no te conoce. Fue especial también por conseguir el oro en casa con Diego Piña», subraya el deportista gallego.

El nivel competitivo que Alonso demostraba en aquellos años lo mantuvo hasta la última palada. La semana pasada llegó a Hungría con la ilusión de pelear por una nueva medalla. No pudo ser. «Tenía un poco el miedo de no poder disfrutar de la última carrera. El objetivo principal era hacer una buena clasificación».

Al cruzar la línea de meta, la pequeña embarcación comenzó a llenarse de lágrimas, como recordaba con cariño la federación. «Al final es un momento difícil porque se te vienen muchos recuerdos a la cabeza y hay sensaciones que son difíciles de gestionar. Todo deportista que tenga una carrera, con una dedicación amplia y larga, al final pasa un momento difícil».

Pero el adiós de Alonso al piragüismo no acabó en Györ: «Se dice que hay que pasar un pequeño duelo para superarlo. Poquito a poco lo iremos asimilando. Acabar el Campeonato del Mundo con buenas sensaciones te permite pasar un momento especial y duro, pero bonito a la vez. Quedé muy contento porque lo pude disfrutar mucho, a pesar de que los finales siempre son difíciles. Pero con todo lo que he disfrutado en el piragüismo, con todo lo que llevo compitiendo en campeonatos del Mundo, de Europa y demás, no puedo estar más contento y agradecido».

El paso definitivo de dejar a un lado la alta competición no surgió de repente para el palista tudense. Hubo un primer intento. «Hace cinco o seis años ya me planteé la retirada, pero en esta ocasión la sensación era distinta. Disfrutaba viendo al equipo apoyándome en todo momento, preocupándose por las sensaciones que tenía, de cómo me estaba encontrando, si estaba animado para afrontar esta última prueba».

Esta vez, Iván Alonso consideró que la barrera de los 40 años «era una buena fecha» para despedirse de un deporte del que se enamoró a primera vista: «Cuando tenía siete u ocho años me inicié en el piragüismo, disfrutándolo durante un verano y después acabé en el Kayak Tudense. Y hasta el día de hoy fue un no parar. Después de tantos años, es muy difícil mantener la motivación y el día a día para preparar un campeonato del Mundo o de Europa, es muy duro, requiere de muchas horas de entrenamiento y también supone un sacrificio grande para la familia».

Cambia la pala por la plancha de la crepería. Y ya no tendrá necesidad de cuidarse tanto: «Ahora lo disfrutaré de otra manera y compensaré con deporte poder comer sin estar pendiente de la báscula. Nos pasaremos al grupo de los que hacen deporte para poder comer y beber manteniendo la línea».