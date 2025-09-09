La Solitaire du Figaro suelta amarras en Francia con Vigo como parada clave

La cuenta atrás hacia Vigo ya está en marcha. A las 13.00 horas del pasado domingo, los 34 patrones en solitario de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec partieron desde la bahía del Sena, frente a Le Havre, para disputar una exigente primera etapa de 638 millas náuticas con destino a la bahía de Morlaix.

El Canal de la Mancha será el escenario de este primer asalto: un área de regatas tan espectacular como complejo, con corrientes cambiantes, meteorología inestable y una importante densidad de tráfico marítimo. La etapa obligará a los regatistas a mantener la concentración durante más de cuatro días de navegación prácticamente sin descanso, con llegada prevista a la bahía de Morlaix el 11 de septiembre.

«La Solitaire du Figaro Paprec no se parece a ninguna otra regata. Es una aventura en estado puro que exige un compromiso físico y mental excepcional: los regatistas apenas dormirán, lucharán contra el frío, el cansancio, la estrategia, la comida y se exigirán al máximo cada segundo», afirmó Julie Coutts, directora general de OC Sport Pen Duick, organizadores de la regata.

Después de la primera escala en Bretaña, la flota pondrá rumbo al sur para afrontar la segunda etapa, que constará de 565 millas hasta la ría de Vigo, con llegada prevista el 18 de septiembre. La ciudad olívica y su puerto se convertirán entonces en la capital de la vela oceánica internacional, al acoger la única parada en España de esta legendaria competición.

Durante cuatro días, del 18 al 21 de septiembre, el Puerto de Vigo vivirá una auténtica fiesta náutica y ciudadana. El muelle de Portocultura y los Jardines del Cable serán el epicentro de un village abierto al público con actividades deportivas, culturales y gastronómicas, en el marco de la campaña “Galicia sabe a mar” de la Xunta de Galicia.

El domingo 21 de septiembre, la ría acogerá la gran salida final rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue, en el Canal de la Mancha. Un recorrido costero por el interior de la ría, con el puente de Rande como telón de fondo, marcará la despedida de la flota antes de iniciar la última etapa de esta edición. Todo un espectáculo que podrá verse desde el Muelle de Trasatlánticos y prácticamente desde cualquier punto de la costa viguesa y O Morrazo.

La escala en Vigo cuenta con el impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo y la Deputación de Pontevedra, instituciones que hacen posible el regreso de una gran regata oceánica a la ría veinte años después de la Volvo Ocean Race. Con la presencia de los 34 equipos y una salida que promete imágenes memorables, Vigo volverá a situarse en el mapa de la vela mundial como escenario de las grandes gestas.