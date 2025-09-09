Las Rías Baixas vibran hoy con el ciclismo

Llega uno de los días favoritos para los más fanáticos del ciclismo en las Rías Baixas. Diversas carreteras de la provincia de Pontevedra se llenarán hoy de gente para ser partícipes de la etapa 16ª de la Vuelta España 2025, cuyo recorrido abarca lugares como Poio, Pontevedra, Arcade, Pazos de Borbén, Ponteareas, Baiona y Mos.

La marcha deportiva parte a las 13:05 horas desde la plaza da Chousa, en Combarro, tras su segunda y última jornada de descanso, para enfrentar durante el día de hoy un duro y clásico tramo de media montaña entre Poio y Mos con cuatro puertos puntuables que finaliza en el mirador de Castro de Herville.

Asimismo, la carrera moviliza a más de 3.000 personas entre corredores, personal de la organización y medios acreditados, sin contar la gran cantidad de público que acostumbra a salir a la calle para disfrutar del paso del pelotón y vivir el ambiente ciclista de esta competición de gran proyección internacional.

Por tanto, debido a la gran repercusión mediática y económica que trae consigo, el acontecimiento deportivo «es una oportunidad única de proyección nacional e internacional que va a generar beneficios a múltiples niveles», según indica Ángel Moldes, el alcalde de Poio. «El evento supondrá un escaparate único para enseñar al mundo nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestros sectores productivos locales», añade.

Precisamente por esta repercusión que conlleva, La Vuelta está marcada por las diferentes manifestaciones a favor del Estado de Palestina ante el genocidio de Israel. Por ello, en la jornada estarán presentes diferentes ciudadanos y colectivos propalestinos que se concentrarán a lo largo del recorrido para expresar su rechazo ante la actual guerra que está teniendo lugar mientras que el equipo Israel Premier Tech participa en la carrera ciclista, por lo que varios manifestantes piden su expulsión más inmediata. De esta forma, denuncian que «nuestras calles no son escaparate de promoción sionista» y que la participación de Israel en diferentes eventos deportivos y culturales forma parte de una estrategia de «lavado de cara».

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández ha confirmado su asistencia a la reivindicación de las 12.00 horas en la rotonda Manuel de Palacio. «Voy a estar presente para manifestar mi oposición a este genocidio televisado. Como alcalde y ciudadano, quiero dejar constancia de que no se puede permitir en el siglo XXI que se esté haciendo una masacre de un pueblo entero, es una vergüenza», expresó Lores.

Debido a este alcance de la carrera ciclista, varios cuerpos de seguridad se desplegarán durante la jornada de hoy para asegurar una mayor seguridad en la carrera.

Bicicletas solidarias

Los espectadores de La Vuelta se podrán subir a las 'Bicicletas Solidarias de Caixa Rural Galega' y hacer ejercicio. Por cada kilómetro pedaleado, la entidad bancaria realizará una donación de dos euros a Fundación Amigos de Galicia.

La recaudación se destinará a la compra de material escolar para niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar un inicio de curso académico en igualdad de condiciones.

Todas las personas interesadas podrán convertirse en deportistas solidarios acercándose a las «Fan Zones de La Vuelta», tanto en su salida en Poio como a su llegada a la meta en Mos, prevista para las 17:17 horas.