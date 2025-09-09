«La gente protesta por una razón»

Las movilizaciones contra la presencia del equipo Israel en la Vuelta a España siguen generando gran controversia. Mientras ayer eran puestos en libertad los ocho detenidos en O Corgo y estaban a la espera de la puesta a disposición judicial de los dos de Monforte, el líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Visma), se mostraba comprensivo con quienes denuncian el genocidio en Gaza. Para la etapa de hoy, entre Combarro y Herville, en Mos, se espera que continúen las protestas teniendo en cuenta las convocatorias de colectivos que denuncian el exterminio del pueblo palestino.

El doble ganador del Tour de Francia fue preguntado sobre las protestas propalestinas en el canal danés TV2, en el que explicó su punto de vista, según refleja L’Equipe. «La gente lo hace por una razón, ya que es terrible lo que está pasando. Creo que quienes protestan quizás quieran expresarse y que quizás sean los medios de comunicación quienes les den la palabra. Quizás por eso lo hacen», dijo antes del inicio de la decimoquinta etapa. El ciclista danés recalcó que «es una pena que esto esté sucediendo aquí». «Creo que muchos ciclistas lo pensamos así, pero creo que necesitan desesperadamente ser escuchados», comentó. Vingegaard lidera la prueba con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Almeida, del UAE.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, instó ayer a no consentir que grupos organizados que protagonizan actos de violencia «ensucien la imagen que España está dando al mundo. Quiero expresar el máximo respeto por la ciudadanía que aprovecha la proyección internacional de este evento para protestar cívicamente y sin poner en peligro la seguridad de la caravana ciclista se manifiesta contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza», dijo el socialista Abel Losada.

Luis López Lugués, presidente de la Diputación de Pontevedra, lanzó un «mensaje de responsabilidad» a la ciuidadanía. «Liberdade de expresión, sí; arriscar a seguridade dos ciclistas, non. Dereito a manifestación, sí; dereito a boicot, nunca», dijo en declaraciones en redes sociales. López Lugués señaló al nacionalismo gallego, que también participa en las protestas: «Coido que a mayoría temos claro isto, menos os do radicalismo de sempre».

Y la Rede Galega pola Palestina difundió un comunicado ante lo que considera «violencia policial y detenciones arbitrarias» en la etapa que finalizó en Monforte.