Etapa con un terreno muy quebrado y cuatro puertos
REDACCIÓN
Vigo
El recorrido de la decimosexta etapa de La Vuelta, entre Combarro y el Castro de Herville, en Mos, comprende casi 168 kilómetros llenos de dificultades, como cuatro puertos puntuables. Por ello, Fernando Escartín, el director deportivo de La Vuelta, la define como «una etapa con un terreno muy quebrado en la segunda mitad que hará muy complicado echar abajo la fuga del día, si la hay. En 2025, uno de los lugares más visitados de Galicia se estrenará como salida de La Vuelta, camino del área de Vigo. En La Vuelta 21 vivimos una apasionante jornada camino de Mos en un terreno que volverá a ver pasar al pelotón en esta nueva edición de la Vuelta a España», describe el exciclista aragonés.
