El Delikia asciende a Primera División con pleno de triunfos en 2025

El Club Deportivo Delikia estará el próximo año en primera división después de un año 2025 impoluto, alcanzando el pleno de victorias.

La Liga Nacional de Clubes de Triatlón 2025 de la Federación Española de Triatlón es una competición repartida en siete jornadas y tres sedes, dentro de la programación deportiva de la Federación Española de Triatlón que tuvo lugar en Roquetas de Mar, Banyoles y Torremolinos.

El Delikia estuvo imparable en la segunda división, de las 14 pruebas que formaron La Liga de Triatlon, 7 masculinas y 7 femeninas, ganaron las 14.

Pero es más, en las pruebas OPEN es decir en las que podían competir de tú a tu con los clubes de primera división, dieron la campanada en el Relevo Mixto, donde lideraron la prueba más de la mitad del recorrido y acabaron cuartos.

La temporada nacional termina eldomingo en Águilas, donde además se juegan La Liga Talento masculina con el Relevo Mixto, además de optar a varios títulos a nivel individual en el Campeonato de España.