Alfonso Rueda critica que haya protestas que «ponen en riesgo» la seguridad de los ciclistas y del público

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado este martes contra las protestas que durante la decimosexta etapa de la Vuelta a España han puesto «en riesgo» la seguridad de los ciclistas y del público a su paso por Galicia.

La decimosexta etapa, que se disputa este martes entre Poio y el Castro de Herville, en Mos, ha sido neutralizada a ocho kilómetros de meta por las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech que se han sucedido a lo largo de todo el recorrido. De nuevo hubo cargas.

A quince kilómetros de la meta, momento en el que marchaban escapados el español Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, la organización de la Vuelta envió una comunicación por su emisora anunciando tal medida.

Sobre el particular, el presidente gallego, en un mensaje en la red social X, ha subrayado que las protestas «son legítimas cuando son pacíficas», pero «no cuando ponen en riesgo la seguridad de los ciclistas y del público».

«Galicia no es violenta y esta no es la imagen que queremos dar de nuestro pueblo», zanja en el comentario.

El BNG proclama su «orgullo» por provocar la suspensión

El BNG ha celebrado la neutralización del final de etapa de La Vuelta y ha proclamado su «orgullo» por el seguimiento de las protestas contra el equipo israelí que participa en la ronda ciclista y contra los bombardeos sobre Gaza.

Así lo ha señalado el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien también critica «la represión y las cargas policiales desmedidas e injustificadas» contra los manifestantes.

«Hubo una participación absolutamente masiva de personas solidarias con Palestina, que lo que reclaman es la expulsión del equipo israelí de La Vuelta y que consiguieron, efectivamente, que se parase la etapa 8 kilómetros antes de la meta prevista —ha relatado—. Yo tengo que expresar el orgullo como gallego de un pueblo y un nacionalismo gallego profundamente internacionalista y solidario que es capaz de salir masivamente para defender lo que es una causa justa, que es reclamar que se pare el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino».