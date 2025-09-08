Tres goles y tres puntos

El conjunto de Ita empezó el nuevo curso dando una alegría a su afición al sumar los tres primeros puntos de la temporada al imponerse a un Pontevedra B que, por un momento, logró inquietar a la granda local en los instantes finales del encuentro.

Los vigueses dominaron casi por completo la primera mitad y no tardaron en adelantarse en el marcador.

Fue en el minuto 10 cuando Mike aprovechó una dejada de cara en la frontal del área para superar a Aitor, meta del Pontevedra B, con un buen disparo.

El gol provocó que el ímpetu inicial de los locales bajase muchos enteros y, así, el resto de la primera parte se consumió sin más ocasiones de peligro ni para unos ni para otros.

De este modo, el Valladares tuvo que esperar hasta la reanudación del encuentro tras el intermedio para incrementar su renta. Los vigueses volvieron al partido muy enchufados y presionando muy arriba, lo que les permitió recuperar un peligroso balón para que Varo firmase el 2-0 cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego de la segunda mitad.

Mediada esta segunda parte, con los cambios y ya obligado por el marcador, el Pontevedra B adelantó filas y empezó a poner en problemas al conjunto local.

Pese a todos, los pupilos de Ita supieron mantener el tipo y evitar que los visitantes pudieran lograr muy pronto el tanto que necesitaban para reengancharse totalmente al partido.

Ese gol acabó llegando en un penalti a falta de poco menos de diez minutos para el final, lo que provocó que el filial granate se volcase para intentar rescatar un punto. Y eso lo aprovechó el Valladares para sentenciar en una contra y cerrar su victorioso estreno de temporada.