Las «Tanias» clausuran el Mundial a lo grande

Tania Álvarez (Breogán) y Tania Fernández (Kayak Tudense) se proclamaron campeonas en la modalidad de K2 en el Mundial de Maratón que se celebra en Gyor (Hungría), mientras que Jaime Duro (EPC Pontevedra) y Manu Garrido (Kayak Tudense) se hicieron con la plata en C2.

Álvarez y Fernández, que ya obtuvieron el oro mundial en la misma modalidad en 2022, se impusieron con un tiempo de 1:51:26.22 a las húngaras Zsofia Szefarin y Vanda Kiszli, a las que aventajaron en tan solo 0.89 décimas en una emocionante carrera de 25,5 kilómetros de recorrido.

En tercera posición quedaron las también húngaras Panna Sinko y Panna Csepe, mientras que las españolas Osa Irureta y Eva Barrios fueron sextas, a 4:18.46 minutos de las ganadoras.

En la siguiente prueba, de 21,8 kilómetros de recorrido, Duro y Garrido fueron segundos en C2 por detrás de los portugueses Ricardo Coelho y Rui Lacerda, quienes, con un crono de 1:35:45.63, cruzaron la línea de meta con una ventaja de 49.33 segundos sobre los palistas gallegos.

Fernando Busto y Diego Miguens (ambos, de As Torres) estuvieron a punto de obtener la medalla de bronce, pero no pudieron superar a los polacos Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel. Duro también logró el pasado jueves la medalla de oro en C1 corto.

España ocupa el tercer puesto en el medallero en el Mundial que se ha clausurado este domingo, con once medallas, de las que tres son de oro, tres de plata y cinco de bronces, mientras que Hungría es la líder, con 26 metales (diez oros), por delante de Dinamarca (siete medallas, cuatro de ellas de oro).

Pero el Campeonato del Mundo de Maratón no sólo ha estado marcado por las medallas, sino por la despedida de Iván Alonso del piragüismo de élite. El de Tui había anunciado pocas horas de la final del K1 Senior que iba a ser la última competición que iba a disputar como palista profesional y sus lagrimas al final de la prueba, por las emociones, los recuerdos y también, por su buena carrera realizada, son una muestra de su amor por este deporte en el que Iván ha conseguido ser un referente. De hecho, su currículo deportivo es para asustar a cualquiera, once medallas en mundiales y otras once en europeos, tres veces campeón del mundo y cinco del viejo continente.

Iván Alonso se encontró muy bien en la prueba del sábado, que finalizó la misma en la octava plaza. Terminó contento con su rendimiento a la par que triste y melancólico por lo vivido en estos más de 25 años de piraguismo. Una de las imágenes que guardará para el recuerdo será la del abrazo que se dio con Mads Pedersen, el estratosférico danés que se proclamó campeón con holgura.