Un reparto que sabe a poco

Tras la resaca de la eliminación de la Supercopa y sin tiempo de descanso, el Areas arrancó la temporada con un empate ante el Cented Academy. Un resultado que deja un sabor agridulce al perdonar varias ocasiones en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

El partido se inició con los dos equipos metiéndole presión al encuentro. Y de esa fuerza llegó el primer gol de la tarde, en esta ocasión para el conjunto local. Buga le mete el balón a Charlie, quien con un disparo raso bate a Borja. El equipo local estaba cómodo sobre el terreno de juego, y pocos minutos después Fer Méndez inició una buena jugada en la medular, le mete el balón a Javi Vila, quien dispa con fuerza, deteniendo el esférico el guardameta ourensano.

Los minutos pasaban y el Areas dominaba el encuentro, pero no era capaz de marcar un segundo tanto que le pusiera el partido de cara. Poco a poco el Cented comenzaba a estirarse y, mediado el primer tiempo, Izan ponía a prueba al guardameta local con un potente disparo que saca a córner.

El tiempo de descanso fue muy bien aprovecharon por el conjunto ourensano, que recuperó el control del balón y comenzó a llegar con peligro al área.

A media hora para la conclusión del partido, el Cented Academy logró la igualada. Aunque los pontareanos lo intentaron en los minutos que restaban, el marcador no se movió.