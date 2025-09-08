Remontada del Porriño en el debut ante el Arnoia

El Porriño Industrial arrancó la temporada 2025/26 con una victoria en casa ante el Atlético Arnoia, en un partido en el que los locales se vieron obligados a remontar, en un partido de alternativas y emoción hasta el final.

Y es que los visitantes lograron adelantarse en el marcador en el minuto 23, aunque el conjunto rojillo logró igualar muy pronto, sin tiempo a que llegasen los nervios. Con empate en el marcador, se alcanzó el descanso y en la reanudación enseguida se adelantó el Porriño con gol de Pablo (2-1, min. 50). Cuando parecía que el equipo local había hecho lo más complicado, el Arnoia logró igualar el marcador en el minuto 69 con gol de Gabri.

Aún quedaban 20 minutos por delante, en los que hubo de todo. El Porriño marcó el tercero, obra de Cacheda y parecía que todo se había acabado cuando el Arnoia se quedó con dos jugadores menos: Rivero fue expulsado en el minuto 88 y ya con el tiempo cumplido, Martínez se fue a la calle por doble amarilla. Pues, en esas circunstancias, el conjunto visitante dispuso de una doble ocasión muy clara en el tempo de descuento, en el que la grada se temió lo peor. Al final, tres puntos para empezar la temporada con buen pie.