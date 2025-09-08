Quedan libres los 8 detenidos por las protestas propalestinas en la Vuelta a su paso por Lugo

Las ocho personas detenidas por la Guardia Civil a consecuencia de las protestas a favor de Palestina al paso de la vuelta ciclista a España por el municipio lucense de O Corgo han quedado en libertad en las últimas horas, a expensas de que pasen, cuando sean requeridas, por sede judicial.

Fuentes de la Comandancia de Lugo han confirmado a EFE que esas personas fueron detenidas por "desórdenes públicos", aunque su posible imputación final como investigados por ese o más delitos también está a expensas de si son formalizadas "denuncias" por los hechos sucedidos en ese municipio al paso de La Vuelta.

En cuanto a los otros dos detenidos, en este caso en Monforte de Lemos, donde tuvo lugar el final de etapa, es el Cuerpo Nacional de Policía el que ha practicado los arrestos. Está previsto que pasen a lo largo de este lunes a disposición judicial.

La Rede Galega por Palestina ha difundido un comunicado conjunto, abierto y de urgencia, firmado por más de cincuenta organizaciones solidarias, ante lo que considera "violencia policial y detenciones arbitrarias" en la etapa Vegadeo-Monforte de La Vuelta Ciclista a España, bajo el título 'La solidaridad no es delito'.

En ese comunicado, los colectivos que lo firman subrayan que "La Vuelta se ha encontrado de frente con un pueblo solidario, digno y valiente que se manifestó de forma pacífica contra el lavado de cara del régimen de Israel".

De hecho, en relación con las detenciones practicadas en Monforte de Lemos y O Corgo, subraya que, "al contrario que las acciones del estado sionista", las protestas no fueron en ningún caso "violentas y estaban amparadas por el derecho internacional".

Precisa, asimismo, que entre los arrestados está la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto y varias activistas de la Rede Galega pola Palestina, Lugo por Palestina y el BDS Galicia.

Estos colectivos le exigen a la Subdelegación del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todas las personas detenidas y el cese de la represión de Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina.

Losada pide a quienes participen en las protestas que no admitan actos violentos de «grupos organizados»

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha hecho un llamamiento a las personas que participen "de buena fe" en protestas de apoyo a Palestina, con motivo del paso de La Vuelta, para que "no consientan" los "actos de violencia" que protagonizan "grupos organizados", al tiempo que ha advertido de que las fuerzas de seguridad actuarán en caso de que se ponga en peligro la seguridad de la carrera.

En declaraciones remitidas a los medios, Abel Losada ha trasladado su "máximo respeto" por quienes quieren aprovechar la proyección internacional de este evento deportivo para "protestar cívicamente" y "sin poner en peligro la seguridad de la caravana ciclista", manifestándose "contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza".

De hecho, el subdelegado del Gobierno ha mostrado su "orgullo" y ha subrayado que comparte los valores que la ciudadanía manifiesta estos días en las carreteras de España, en el ejercicio de sus derechos, en un Estado democrático.

Sin embargo, ha animado también a todas esas personas que participan "de buena fe" en las protestas a que no consientan "que grupos organizados que están protagonizando actos de violencia ensucien la imagen que España está dando al mundo".

Losada ha recordado que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, "tuvo la valentía" de reconocer oficialmente al Estado de Palestina ya en mayo de 2024, y de "impulsar ese reconocimiento en la UE y en el concierto internacional".

"Es evidente que el Gobierno de España condenó las violaciones de los derechos humanos en Gaza y así se lo hizo llegar a los dirigentes israelíes y, mismamente, al propio presidente Netanyahu", ha proclamado, antes de recordar que este mismo lunes el presidente Sánchez ha anunciado medidas "contundentes" que demuestran "el compromiso de España con los derechos humanos" y la "crítica sin paliativos al genocidio israelí en Gaza".

Por todo ello, el subdelegado del Gobierno ha remarcado que aplaude las "protestas pafícicas", aunque ha insistido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad van a estar desplegados en la provincia este martes (cuando La Vuelta pasará por tierras pontevedresas en una etapa entre Poio y Mos), "y no dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera".