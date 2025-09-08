Un punto para empezar

Cuando durante los noventa minutos de juego los dos equipos generan pocas ocasiones de peligro ante la portería rival y en las escasas ocasiones en las que se acercan a ella carecen del acierto necesario para llevar el balón al fondo de la red, lo más habitual es que el choque acabe en un empate y un punto para cada uno.

Esto fue lo que sucedió en el partido inaugural de la temporada entre el Alertanavia y el Antela, correctos en defensa pero poco precisos en ataque.

Los vigueses, en su regreso a la categoría, quisieron practicar un fútbol combinativo ante un rival que apostaba por un juego más directo.

Sin embargo, durante la primera mitad ni unos ni otros lograron generar peligro más allá de un centro del Antela que se envenenó y se estrelló en el larguero y un tiro de Javi desde fuera del área que detuvo sin problemas el portero visitante.

En la reanudación, el Antela empezó mejor y tuvo un par de llegadas por banda a través de Carlos López y Mahamadou. El Alertanavia resistió y en los últimos diez minutos dispuso de sus ocasiones más claras, en un mano a mano de Joel que disparó fuera y otra acción casi idéntica en pies de Álex