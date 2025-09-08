fútbol | Preferente Futgal
Un punto para empezar
El Alertanavia firma un empate en su regreso a Preferente en un choque en el que las ocasiones fueron escasas por ambos bandos
N. Cabaleiro
Cuando durante los noventa minutos de juego los dos equipos generan pocas ocasiones de peligro ante la portería rival y en las escasas ocasiones en las que se acercan a ella carecen del acierto necesario para llevar el balón al fondo de la red, lo más habitual es que el choque acabe en un empate y un punto para cada uno.
Esto fue lo que sucedió en el partido inaugural de la temporada entre el Alertanavia y el Antela, correctos en defensa pero poco precisos en ataque.
Los vigueses, en su regreso a la categoría, quisieron practicar un fútbol combinativo ante un rival que apostaba por un juego más directo.
Sin embargo, durante la primera mitad ni unos ni otros lograron generar peligro más allá de un centro del Antela que se envenenó y se estrelló en el larguero y un tiro de Javi desde fuera del área que detuvo sin problemas el portero visitante.
En la reanudación, el Antela empezó mejor y tuvo un par de llegadas por banda a través de Carlos López y Mahamadou. El Alertanavia resistió y en los últimos diez minutos dispuso de sus ocasiones más claras, en un mano a mano de Joel que disparó fuera y otra acción casi idéntica en pies de Álex
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda