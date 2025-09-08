La presión del Portonovo tiene un gran premio
REDACCIÓN
Vigo
Buen partido del Portonovo, que llevó el peso del encuentro ante el Beluso. Los jugadores locales fueron poco a poco haciéndose dueños del centro del campo y pasada la primera media hora de juego conseguían adelantarse en el marcador. En la segunda parte el Beluso trató de estirarse, pero llegó el segundo gol local.
