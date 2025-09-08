Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presión del Portonovo tiene un gran premio

REDACCIÓN

Vigo

Buen partido del Portonovo, que llevó el peso del encuentro ante el Beluso. Los jugadores locales fueron poco a poco haciéndose dueños del centro del campo y pasada la primera media hora de juego conseguían adelantarse en el marcador. En la segunda parte el Beluso trató de estirarse, pero llegó el segundo gol local.

