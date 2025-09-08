La pegada del Barbadás le vale la victoria
REDACCIÓN
Vigo
Buen partido del Barbadás, que salió con fuerza en Viveiro. A los nueve minutos abrió el marcador, consiguiendo ampliar su ventaja. En los primeros minutos del segundo tiempo los ourensanos sentenciaron un atractivo partido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda