La pegada del Barbadás le vale la victoria

REDACCIÓN

Vigo

Buen partido del Barbadás, que salió con fuerza en Viveiro. A los nueve minutos abrió el marcador, consiguiendo ampliar su ventaja. En los primeros minutos del segundo tiempo los ourensanos sentenciaron un atractivo partido.

