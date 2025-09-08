Pedersen triunfa en Monforte

A Marco Frigo, ciclista italiano, tercero en la etapa, se lo llevan rápido los auxiliares del Israel Premier Tech. Mejor que no haga declaraciones, por si acaso. El masajista corre a la velocidad del ciclista, trote sobre la bici, camino del autocar del conjunto israelí, escoltado siempre por coches policiales. Sucede en Monforte de Lemo en otra etapa cargada de incidentes por la protesta de los que acuden a la carrera, enojados por la presencia del equipo de Israel, aunque haya borrado el nombre del país en el ‘maillot’. Van con banderas de Palestina. Un numeroso grupo se concentra a 300 metros de la meta, donde el danés Mads Pedersen supera al resto de fugados haciendo gala de su clase en el esprint.

Ocurre minutos antes de que lleguen los escapados, cuando todavía se encuentran a 12 kilómetros de Monforte. Los manifestantes se van animando. Hay miedo de que caigan las vallas y acuden al lugar las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil. La policía controla la situación, salvo cuando el pelotón principal se encuentra a 56 kilómetros de la meta. Un aficionado con una bandera de Palestina tropieza y casi se cae sobre el pelotón. Un guardia civil corre a controlarlo, por si acaso. Javier Romo, ciclista del Movistar, se pone nervioso y se va al suelo. Se da un buen castañazo y luego, enojado, trata de ir hacia el manifestante. Los nervios están a flor de piel.

La Vuelta vive un domingo de escapadas, anunciado en el guion de la prueba, sin cambios y sin ataques entre los mejor situados en una clasificación general que domina Jonas Vingegaard, un día antes de que todos descansen en Vigo y alrededores. En la escapada se van atacando entre sí.

El último que trata de sorprender es Frigo, el ciclista del conjunto israelí, pero con Pedersen con ganas de ganar una etapa, hasta ahora esquiva para el excampeón del mundo, casi resultaba imposible que no fuera el corredor danés el que se llevase el éxito.

En el terreno reivindicativo se toman todas las precauciones. Nadie desautoriza la movilización, pero la policía los vigila. No se puede evitar que «jaquean» la emisora donde la Vuelta pasa la consignas: composición de la escapada, corredores que llaman a los equipos, incidencias de la carrera... Durante un rato sólo se escuchan interferencias, música palestina.

No parece que la decisión del conjunto israelí de eliminar el nombre del equipo haya calmado las aguas. Los corredores van a lo suyo porque una victoria de etapa está carísima. Que se lo digan al Movistar que lleva ya tres segundas plazas y otra tercera posición.