Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

balonmano | Supercopa de Galicia

El Orbe Zendal da el primer golpe

El equipo porriñés se adjudica el título con un trabajado triunfo sobre el Mecalia

Un ataque del Atlético Guardés. | Iñaki Abella

Un ataque del Atlético Guardés. | Iñaki Abella

mila alonso

Vigo

El Conservas Orbe Zendal BM Porriño se proclamó campeón de la Supercopa Galicia ayer en Vilagarcía al imponerse al Mecalia Atlético Guardés en un gran partido, en el que ambos conjuntos mostraron sus credenciales y su disposición a luchar por lo máximo en la presente temporada.

En los primeros minutos fue el Mecalia el que se puso por delante en el marcador, aunque con distancias muy cortas. La defensa de ambos conjuntos se impuso a los ataques y ello se vio reflejado en los bajos guarismos que aparecían en el marcador. Al descanso, 10-11 para el Guardés.

En la segunda parte, el Porriño no sólo defendió bien, sino que comenzó a encontrar soluciones en ataque y así, poco a poco fue abriendo distancias en el marcador. Además, cuando el conjunto dirigido por Ana Seabra tenía opciones de acercarse, se encontró con una insuperable Isabela Rodrigues en portería, que frenó sus ataques. En el tramo final, el equipo de Isma Martínez jugó con mucha cabeza y supo mantener las distancias para conseguir una cómoda victoria a pesar de la presión del Guardés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents