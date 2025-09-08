El Montañeros saca petróleo de los errores del Céltiga

El Céltiga regresó de vacío de su visita al campo del Montañeros. En su vuelta a la Tercera RFEF, el equipo de A Illa salió valiente, dispuesto a llevar la iniciativa. Esto se tradujo en buenas ocasiones hasta el primer gol del partido, anotado por Adrián Rodríguez de cabeza.

El Céltiga mantuvo su planteamiento, pero una transición rápida de los locales lanzada a la espalda de la zaga isleña terminó con el empate, que salió de las botas de Pape a cuatro minutos del descanso.

Los de Luis Carro salieron de nuevo dispuestos a recuperar la iniciativa en el marcador, pero se encontraron otra vez con Pape, que pondría el 2-1 tras un saque de esquina cuando apenas se habían jugado cinco minutos del segundo tiempo.

El Céltiga logró a partir de ese momento encerrar al Montañeros, pero el portero local, Antón, frustró hasta tres remates que pudieron haber significado el empate. El preparador arousano, Luis Carro, lamentó al término del encuentro un resultado que no considera justo. «Pagamos muy caros los pocos errores que cometimos».