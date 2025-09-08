El Moaña arranca con buen pie
Javi Domingo anotó el único gol | Mauro estrelló un balón en el palo
El Club Deportivo Moaña arrancó con buen pie su proyecto con Fran Rosales en el banquillo con un triunfo por la mínima ante el Tyde gestado gracias a un tanto de Javi Domingo en el arranque del segundo periodo. El conjunto moañés comenzó bien el choque, acumulando posesión y disfrutando de las mejores acciones para abrir el marcador, como el balón al palo que envió Mauro. David Fraga tuvo otras dos oportunidades, pero en una de ellas envió el balón fuera y en otra no acertó a enganchar el remate cuando se encontraba solo ante Mateo.
El Tyde pareció despertar en la recta final del primer tiempo, amenazando con balones en largo pero sin tener ninguna acción clara para haber marcado.
En la segunda mitad volvió el Moaña a tomar las riendas del duelo hasta el gol. Jugada por banda derecha con centro al vértice del área desde donde Javi Domingo dispara al fondo de las mallas. Tras el 1-0 el choque se enfrió y ya apenas hubo alternativas para que se moviese el marcador. Los celestes se echaron atrás en los últimos minutos pero el Tyde no llegó a disponer de ninguna acción clara para igualar.
FICHA TÉCNICA:
1-0
CD Moaña - Tyde
CD MOAÑA: Rulo; Jesús, Andres, Dapiga, Chisco, Adri (Marchena, minuto 63), Mauro (Adri Costa, minuto 90), Javi Domingo, David Fraga (Villar, minuto 63), Marcos Torres (Hugo Álvarez, minuto 69)y Pibis (Curri, minuto 63).
TYDE: Mateo; Edu Cancelas, Tino, Gilsanz (Maxi, minuto 25), Mafi, Rocha, Álex Tomé (Adri, minuto 66), Rabadán (Anxo, minuto 66), Carlitos (Lucho, minuto 80), Juan (Samu, minuto 66) e Iván.
GOL: 1-0, minuto 52: Javi Domingo.
