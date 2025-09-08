‘Masterclass’ de Verstapen en Monza

Max Verstappen completó su mejor fin de semana de los últimos meses e impuso su ley en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, decimosexta cita de la temporada. El campeón de Red Bull, que partía en pole, no lo tuvo fácil ante los McLaren, que le presionaron en una caótica salida, pero se recuperó del golpe inicial para sentenciar con 19 segundos de ventaja sobre Norris en meta.

Fernando Alonso tuvo que abandonar tras 25 vueltas por un fallo en la suspensión del Aston Martin cuando mejor lo estaba haciendo y Carlos Sainz volvió a quedarse sin puntos de recompensa (11º) después de un toque con Bearman. Su compañero Albon (7º) volvió a ganarle el pulso en Williams.

La carrera comenzó con espectáculo mayúsculo y ritmo frenético. Verstappen se defendió del ataque de Norris, aunque el británico, muy agresivo, logró llegar primero al vértice de la primera curva. Max estranguló al de McLaren, pero se quedó sin espacio, saltándose la chicane para mantener la primera plaza.«Idiota, primero me echa a la hierba y luego corta por fuera», protestó Lando, mientras en el muro de Red Bull ordenaban al campeón que le devolviera la posición para evitar una sanción. Verstappen obedeció, cediendo ante Norris, aunque sin despegarse de él a la espera de su primera oportunidad con el DRS. En cuanto la tuvo,fue implacable

También saltaron chispas entre Leclerc y Piastri por la tercera plaza. El monegasco, con una discutible maniobra, superó al australiano, pero Ferrari no le pidió devolver la posición. El líder del Mundial, con todo, la recuperó por velocidad dos vueltas después, en la sexta, para situarse a la estela de su compañero y único rival por el título Norris. Alonso,que había ganado una posición (séptimo) en la confusión de la primera vuelta, la perdió poco más tarde ante Hamilton , que también pudo culminar su ataque a Bortoleto para situarse sexto, tras Russell

Max paró a falta de quince vueltas para montar duros y volvió a pista tercero con 14 segundos de margen hasta alcanzar a Piastri. Este paró en la vuelta 46 para afrontar las últimas ocho vueltas con blandos y Norris lo hizo en la siguiente, aunque la rueda delantera izquierda se atascó y el pitstop del británico fue lentísimo, dando una inesperada ventaja al australiano.Verstappen, mientras tanto, ya celebraba anticipadamente su tercera victoria de la temporada. Una recompensa merecida que no es significativa en clave de Mundial. Norris le resta a Piastri, tercero en el podio y aún líder destacado a falta de ocho carreras, ahora con 31 puntos a su favor.