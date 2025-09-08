Mal estreno del Choco, que se diluye en dos minutos
Benhlal fue la punta de lanza del Lemos
REDACCIÓN
Mal comienzo de la temporada para el Choco, que caía ante el Lemos por un claro 3-0 en un partido en donde los redondelanos pagaron caro un apagón en el primer tiempo.
El equipo entrenado por Alberto inició el encuentro bien colocado en el terreno de juego, dejando que los lucenses tuvieran el balón, pero no dejando huecos para que crearan peligro.
Fue una apuesta arriesgada, ya que el Lemos comenzó a llegar con mucho peligro a la frontal del área redondelana. Las primeras ocasiones no tardaron demasiado tiempo en llegar, y a los diecisiete minutos, Benhalal hacía el primero de la tarde.
El tanto le hizo mucho daño al cuadro redondelano, que tan solo dos minutos más tarde encajaba un segundo tanto que le ponía las cosas muy complicadas para poder darle la vuelta.
Tras el paso por el vestuarios, el Choco movió el banquillo buscando cambiar la imagen. Tocaba arriesgar y como era de esperar el Lemos aprovechó una contra para marcar el tercer tanto y sentenciar el partido.
A partir de ese momento el juego perdió interés, ya que el Lemos controló el partido sin muchos apuros.
