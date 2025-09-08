Helvetia Cañiza y Atlético Novás, campeones

Helvetia Saeplast Cañiza y Atlético Novás se proclamaron campeones de la Copa Galicia femenina y masculina, respectivamente, en dos partidos muy igualados e intensos que se decidieron por la mínima.

En la final femenina repetían los mismos protagonistas de los últimos años: Carballal, campeón en las dos últimas temporadas, y Helvetia Saeplast Cañiza (finalista las tres anteriores). Comenzó muy fuerte el Cañiza, que se adelantó con un parcial de 4-0, pero el conjunto vigués reaccionó e igualó las fuerzas. Así, al descanso, 11-12. En la reanudación, parecía que el Carballal abría distancias, pero enseguida reaccionaba el conjunto de Ismael Lago. Las distancias eran cortas y hubo emoción hasta el final (23-24).

En la categoría masculina, otra final tremendamente emocionante que se decidió por la mínima a favor del Valinox Novás (27-26), frente a un Teucro que nunca se dio por vencido. Fue un partido de muchas alternativas. Diego Prada, con 10 goles, fue decisivo.