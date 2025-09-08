| Copa de Galicia
Helvetia Cañiza y Atlético Novás, campeones
M.A.
Helvetia Saeplast Cañiza y Atlético Novás se proclamaron campeones de la Copa Galicia femenina y masculina, respectivamente, en dos partidos muy igualados e intensos que se decidieron por la mínima.
En la final femenina repetían los mismos protagonistas de los últimos años: Carballal, campeón en las dos últimas temporadas, y Helvetia Saeplast Cañiza (finalista las tres anteriores). Comenzó muy fuerte el Cañiza, que se adelantó con un parcial de 4-0, pero el conjunto vigués reaccionó e igualó las fuerzas. Así, al descanso, 11-12. En la reanudación, parecía que el Carballal abría distancias, pero enseguida reaccionaba el conjunto de Ismael Lago. Las distancias eran cortas y hubo emoción hasta el final (23-24).
En la categoría masculina, otra final tremendamente emocionante que se decidió por la mínima a favor del Valinox Novás (27-26), frente a un Teucro que nunca se dio por vencido. Fue un partido de muchas alternativas. Diego Prada, con 10 goles, fue decisivo.
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda