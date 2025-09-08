El Frigoríficos Morrazo impone su jerarquía

El Frigoríficos del Morrazo revalidó ayer el título de campeón de la Supercopa Galicia frente a un Cisne batallador que luchó hasta el último instante y que puso que serios apuros al conjunto de Asobal. La primera parte estuvo muy igualada, con distancias mínimas a favor de uno u otro equipo. Al descanso, 14-15 para el Cangas. Tras el paso por vestuarios, el equipo de Quique Domínguez pasó a mandar en el marcador con distancias de hasta cinco goles (19-24, min. 45), pero el Cisne no bajó la intensidad en ningún momento y provocó errores en el Frigoríficos del Morrazo, que logró igualar otra vez el marcador y ponerse a sólo un gol a falta de un minuto (28-29). Incluso tuvo la ocasión del empate en un lanzamiento de Martín Santos desde su campo a portería vacía que se fue fuera por muy poco.