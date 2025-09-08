Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Frigoríficos Morrazo impone su jerarquía

El equipo de Asobal se lleva la final contra un Cisne que presentó batalla hasta el último instante

Un jugador del Frigoríficos del Morrazo es sujetado por un rival durante la final. | Iñaki Abella

M.a.

Vigo

El Frigoríficos del Morrazo revalidó ayer el título de campeón de la Supercopa Galicia frente a un Cisne batallador que luchó hasta el último instante y que puso que serios apuros al conjunto de Asobal. La primera parte estuvo muy igualada, con distancias mínimas a favor de uno u otro equipo. Al descanso, 14-15 para el Cangas. Tras el paso por vestuarios, el equipo de Quique Domínguez pasó a mandar en el marcador con distancias de hasta cinco goles (19-24, min. 45), pero el Cisne no bajó la intensidad en ningún momento y provocó errores en el Frigoríficos del Morrazo, que logró igualar otra vez el marcador y ponerse a sólo un gol a falta de un minuto (28-29). Incluso tuvo la ocasión del empate en un lanzamiento de Martín Santos desde su campo a portería vacía que se fue fuera por muy poco.

