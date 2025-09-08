Los favoritos revelan sus bazas sobre un mar amable

Ayer domingo se celebraron las pruebas de la primera jornada de las dos finales masculina y femenina de la Bandera de La Concha. Y los favoritos pusieron su primera carta de triunfo sobre la mesa. Las pruebas se disputaron sobre un mar amable sin olas y sin viento, nada comparado con el vendaval de las regatas clasificatorias del miércoles y jueves pasados.

Las tripulaciones masculinas de Zierbena (18.59:26), Orio (18.59:36), Bermeo (19.05:44) y Donostiarra (19.15:06) dominaron el cronómetro, en especial Ziérbena y Orio, que bajaron de los 19 minutos acercándose a los récords de la regata. Estos cuatro equipos serán los que disputarán el próximo domingo la tanda de honor. Mientras, Getaria (19.20:12), Hondarribia (19.21:86), San Juan (19.34:72) y Lekittarra (19.42:86) conformarán la primera de las dos finales.

El equipo de Orio fue sancionado con tres segundos por tener dos zodiacs de apoyo en la zona cero. No obstante, su tiempo final iguala el mismo crono con Zierbena con diferencia de 10 centésimas, lo que pone el pronóstico final en muy alto grado de emoción.

Y en la categoría femenina, Arraun Lagunak (10.29:20), Tolosa (10.39:20). Orio (10.40:64) y Zumaia (10.45:10), fijaron unos cronos que les llevan a competir en la final de honor femenina, con gran igualdad y competencia, mientras en la primera final estarán, Astillero (10.53:88), Donostiarra (10.54:32), Hibaika (10.57:14) y Hondarribia (10.58:88).

En ambas categorías las espadas quedan en alto para la segunda jornada, pues para conquistar la Bandera de La Concha se suman los tiempos de los dos días y ahí todavía hay mucha tela que cortar.

Muchos remeros gallegos en estas finales en los equipos vascos, pero ningún equipo de Galicia pudo pasar la clasificación para estar en las finales.