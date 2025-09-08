Al menos diez detenidos por las protestas

Al menos 10 manifestantes propalestinos han sido detenidos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte. A este segundo emplazamiento los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17.00 horas de ayer.

Las detenciones se han efecuado por desorden público «con peligro para la integridad de las personas», según trasladan fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho han sido efectuadas en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos en Monforte por efectivos de la Policía Nacional. Entre las personas arrestadas se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto .

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante la jornada para protestar contra la participación del Israel Premier Tech. Sin embargo, los episodios de mayor tensión tuvieron lugar en estas dos localidades.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian «cargas policiales» y una «represión brutal», que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a «identificar a varias personas» que portaban banderas palestinas.

La primera de las detenciones en el municipio lucense tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas. Este episodio ha llevado al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta de Monforte.