Depay, máximo artillero de Países Bajos

Memphis Depay, delantero de los Países Bajos, se convirtió ayer en el máximo goleador histórico de su país tras firmar un doblete ante Lituania con el que alcanzó los 52 tantos con su selección y con los que superó a su compatriota Robin van Persie. Depay abrió el marcador del choque ante Lituania a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto de penalti, adelantó a los Países Bajos y firmó un registro nunca antes visto en la selección de su país.