Fútbol | Internacional
Depay, máximo artillero de Países Bajos
Memphis Depay, delantero de los Países Bajos, se convirtió ayer en el máximo goleador histórico de su país tras firmar un doblete ante Lituania con el que alcanzó los 52 tantos con su selección y con los que superó a su compatriota Robin van Persie. Depay abrió el marcador del choque ante Lituania a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto de penalti, adelantó a los Países Bajos y firmó un registro nunca antes visto en la selección de su país.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda