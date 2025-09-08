Debut histórico con final amargo en O Couto

Buena jornada para los equipos de la provincia en Primera RFEF. El Arenteiro, que había perdido en la primera jornada por 2-1 en casa del Arenas de manera desgraciada, encajando el gol definitivo al inicio de la prolongación, logró ayer su primera victoria. El Ourense CF, por su parte, sigue sin perder, encadenando su segundo empate.

El Arenteiro, aunque obviamente sea demasiado pronto para hablar de urgencias, necesitaba una victoria que premiase todo el trabajo de la pretemporada y que confirmase que O Espiñedo seguirá siendo un campo tremendamente difícil para los visitantes. Y los de Jesús Arribas cumplieron su objetivo. Un gol de Mingo en el minuto 52 decidió el partido contra Unionistas de Salamanca.

También soñó el Ourense CF con regresar con los tres puntos de su visita a Osasuna B. Y todo se encaminó de la manera adecuada cuando Punzano adelantaba a los ourensanos en el minuto 39. Los discípulos de Daniel Llácer aguantaron esa ventaja y ya parecían vislumbrar la meta cuando Dani, en el minuto 83, anotó una igualada que a la postre fue definitiva.

En O Couto, en Segunda RFEF, estrenaba la Liga la UD Ourense y lo hizo de manera desafortunada para los anfitriones. No acertaron a convertir las ocasiones que fueron creando en la portería del Valladolid Promesas y su anhelo por lograr la primera victoria acabó pesando en su contra. Neira logró el tanto de la victoria pucelana en el 94.

La derrota, con todo, no empaña el hecho histórico de que fuese el primer partido que el primer equipo de la entidad disputa en Segunda RFEF. Los jugadores de la UD actuaron con una camiseta especial, que mostraba el lema «Xuntos contra o lume».