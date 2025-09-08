Cristian, héroe de la primera jornada

Comenzó el equipo local, con muchas caras nuevas, haciéndose con el centro del campo y marcando el ritmo frente a un Villalonga más retrasado y con mucha distancia entre líneas. La presión constante de los de Hugo Gonçalves hacía que el balón apenas saliese del campo visitante. A partir del minuto 25, los visitantes se sacudieron el dominio.

La segunda mitad comenzó con presión local. Cristian no perdonó y logró poner en ventaja al Atios. Matthew estuvo a punto de ampliar ventaja en el 82 pero Rodrigo despejó a córner. Después pudo empatar el Villalonga ya con el tiempo cumplido, por medio de Héctor con dos lanzamientos casi consecutivos que se fueron por muy poco.