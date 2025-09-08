Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cristian, héroe de la primera jornada

El Atios logra la primera victoria de la campaña ante el Villalonga

Un jugador del Atios lucha por el balón. | Pablo H. Gamarra

M.A.

Atios

Comenzó el equipo local, con muchas caras nuevas, haciéndose con el centro del campo y marcando el ritmo frente a un Villalonga más retrasado y con mucha distancia entre líneas. La presión constante de los de Hugo Gonçalves hacía que el balón apenas saliese del campo visitante. A partir del minuto 25, los visitantes se sacudieron el dominio.

La segunda mitad comenzó con presión local. Cristian no perdonó y logró poner en ventaja al Atios. Matthew estuvo a punto de ampliar ventaja en el 82 pero Rodrigo despejó a córner. Después pudo empatar el Villalonga ya con el tiempo cumplido, por medio de Héctor con dos lanzamientos casi consecutivos que se fueron por muy poco.

