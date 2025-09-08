El Coruxo suma su primer punto

La primera parte empezó como se esperaba. Mucha intensidad, energía y ganas de demostrar el juego que tenía cada equipo. El Langreo fue el que tuvo la primera oportunidad del encuentro: Pablo Pérez realizaba un buen disparo, pero el cancerbero del Coruxo, Esteban, realizó una buena intervención. Tan solo llevábamos cuatro minutos de encuentro.

Por otro lado, el conjunto vigués también se gustaba. Llegaba a tres cuartos de campo con facilidad. Los protagonistas eran los delanteros. Los que más sufrían eran los defensores, en ambos lados. Llegando al minuto 15 de encuentro, el conjunto local tenía otra oportunidad para adelantarse en el marcador. En este caso fue Juan López con un cabezazo. La atrapó sin problemas el guardameta del Coruxo.

En el minuto 32 de la primera parte, el Langreo tuvo otra oportunidad clarísima para adelantarse en el marcador. Concretamente, fue un disparo a la madera por parte de Guerrero. Otra ocasión que desperdiciaba el conjunto local, para avanzarse en el encuentro.

A partir de este momento, la intensidad seguía siendo muy importante, pero las ocasiones se esfumaron. Siguieron los estándares físicos y había poco juego. Así se llegaría hasta el descanso del primer acto.

La segunda parte, empezó muy parecida a la primera. Sin embargo, veríamos el primer gol del encuentro. El Coruxo se adelantaba en el marcador. Sería obra de Mateo Gandarillas. El tanto fue nada más salir del descanso. Concretamente, en el minuto 51. Esto iba a cambiar la situación del partido: el Langreo se veía por detrás del electrónico y tenía que ir en busca del empate. Por eso, subió líneas para poner las tablas.

Parecía que el Coruxo se replegaba un poco por la gran intensidad del Langreo, pero tenían mucho espacio a la espalda del conjunto local. Eso es lo que intentaron buscar y estuvieron a punto de conseguirlo. El segundo tanto gallego estaba cerca de llegar, pero se resistía.

El empuje rival era muy fuerte y estaban rondando el gol del empate. Incluso, el entrenador local buscó piernas frescas para seguir metiendo presión. Por otro lado, el Coruxo seguía resistiendo la ofensiva rival y parecía más cerca el 0-2 que el 1-1, pero fue al contrario.

Llegados al minuto 76 de encuentro, llegaba el tanto del empate. El conjunto asturiano conseguía poner las tablas en el marcador con un auténtico golazo, obra de Sergio Orviz.