El Compos firma un cuarto de hora arrollador

Pablo martínez

Santiago

La SD Compostela firmó su primera victoria de la temporada después de vencer al CD Barco en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro. El conjunto dirigido por Secho Martínez encarriló el encuentro gracias a los goles de Jorge Valín y Antón Guisande en un primer cuarto de hora arrollador. En la segunda parte, la Esedé contuvo las ofensivas visitantes para asegurar el primer triunfo.

