El Celanova neutraliza el asalto del Umia
A.M.
Ribadumia
Empate sin goles en el regreso del Umia a Preferente. Los arousanos recibían wn A Senra 2 la visita del Sporting Celanova, que sobre el papel será un rival directo en la lucha por la permanencia. El Umia apostó por llevar la iniciativa en un partido en el que gozó de las mejores ocasiones, pero sin lograr transformarlas, en buena parte gracias al acierto del portero ourensano, Alberto Valencia.
El Umia lo intentó hasta el final, subiendo numerosos efectivos a balón parado, pero la defensa del Celanova logró cerrarse y impidió los remates.
