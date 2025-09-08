El Cambados sobrevive en As Somozas con uno menos

El Juventud de Cambados regresó de su desplazamiento a As Somozas con un punto que sabe a gloria, teniendo en cuenta que jugaron dos tercios del partido con un hombre menos, tras la expulsión de Brais Parada en el minuto 35 por doble cartulina amarilla. Los locales trataron de aprovechar la situación generando superioridades, pero les faltó acierto.

Los visitantes, entrenados por Pénjamo, entraron bien al partido, con una buena ocasión de Noel, que no pudo controlar un balón bien filtrado, y otra de Diego Iglesias, que remató fuera un balón en el área pequeña. El Somozas, a su vez, lamentó un centro raso lateral que se paseó por el área rival sin encontrar rematador.

Ya en la segunda parte, el Somozas siguió tratando de explotar su superioridad numérica, dando amplitud al campo y buscando centros, pero el Cambados supo mantener el nivel defensivo. Los arousanos incluso tuvieron sus ocasiones, con una jugada en la que Noel se quedó ante el portero o una transición de Grégor que puso el balón en el área para Zalo, que llegaba en carrera con todo a su favor, pero que no logró rematar.