Camba ilumina a un buen Alondras

El Alondras arrancaba su temporada en Tercera Federación visitando el estadio de A Magdalena, terreno de juego del Villalbés. El conjunto morracense quería arrancar la liga con buen pie. Así mismo, dar el primer paso para su objetivo: el ascenso de categoría.

La primera parte empezó con dominio del Villalbés. Con algunas oportunidades en área rival, pero sin ser muy claras. A partir del minuto 10, el Alondras dominó todos los ámbitos del juego. Se consagró con la posesión y empezó a crear ocasiones.

No fue hasta el minuto 36 cuando se adelantaría el conjunto de Cangas. El tanto sería de Lucas Camba, con una jugada personal. Se iría de dos defensores, del segundo tirando un caño, y finalizando al lado contrario del guardameta rival.

El segundo acto fue la misma película. Pero en este caso, no hubo un pequeño dominio del Villalbés, sino que fue todo del Alondras. Los visitantes estaban muy ordenados y tranquilos con el balón. La sensación era que el segundo gol llegaría y así fue. Luismi remató de cabeza, tras la salida de un córner, en el 56.

El electrónico no se movería más, aunque el Alondras tuvo ocasiones para aumentar el resultado. Se sentían muy cómodos en el césped y el segundo tanto había sentenciado el partido.