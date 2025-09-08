Àlex gana y Marc (casi) se corona

¿Todo muy familiar, no? ¿Todo muy bonito, verdad? ¿Demasiado? ¿A que parecía todo muy teatralizado, casi un montaje? Pues sí, ha sido todo precioso: Barcelona, el Circuit, 83.320 fans, todos de la familia Márquez Alentà, los hermanos delante peleando (¿peleando?) por la victoria; Àlex intentando aprovechar uno de los mejores fines de semana de su vida, frustrado, en principio, por la caída de ayer en la prueba al esprint cuando (también) merecía ganar y Marc, simplemente, redondeando su coronación, que no será la semana que viene, en Misano, pero sí en Motegi (Japón), a final de mes.

«Muy bien, ha sido bellísimo», comentaba Marc, antes de subirse al podio, mientras se secaba el sudor. «Enorme, enorme, ya me tocaba, ¡uf!, menuda carrera, que emoción, en serio», insistía Àlex, mientras veía algunas acciones en el plasma que hay detrás del podio. «Le tocaba al pequeño, hoy me he vestido de azul porque le tocaba al pequeño; Marc puede esperar para coronarse en la gira asiática, que espere», contaba a gritos mamá Roser Alentà. «Lo voy a decir: hoy es el segundo puesto más feliz en la carrera de Marc, te lo digo yo», aseguraba el penta Jorge Lorenzo, en DAZN.

Y es que era el fin de semana de Àlex, recuperado ya de su fractura en el índice derecho, buscando reivindicarse como el tercer hombre de Ducati, de ahí que aparezca en la foto de celebración del título de constructores, junto a Marc y Pecco Bagnaia. Debía ganar el Pistolas, le tocaba a él, ya se lo mereció el sábado, y este domingo completó una carrera impresionante, líder desde la vuelta 4 a la 24, perseguido, que no acosado, nunca, por ET que, simplemente, parecía estar ahí, en su rebufo, para que su hermano no se desconcentrara como le ocurrió el sábado, cuando el caníbal lanzó la toalla y dejó de perseguirle, de acosarle.

No hubo carrera. Marc (Ducati) salió como un tiro, Àlex (Ducati) pegadito, también Pedro Acosta (KTM) y también el Diablo Quartararo (Yamaha), pero estos dos últimos cayeron pasado el ecuador, tomando el relevo como tercer hombre Enea Bastianini (KTM), que se conformó con el bronce de la misma manera que a MM93 le supo a oro la plata conquistada «en un trazado que no me gusta».

Y sí, sí, la fiesta no pudo ser más redonda para Cataluña, Barcelona, los Márquez Alentà, Marc y Àlex. Todos lo celebraron a lo grande, ellos incluso bailando sobre las defensas del trazado, revolcándose sobre los flotadores. Es más, Àlex se detuvo en la curva 10, donde se cayó el sábado, y se revolcó por su gravilla, hizo cinco veces la croqueta, se rebozó de piedrecitas, como diciendo «¡venga, me tiraste ayer, pero hoy vengo aquí a celebrarlo contigo, querida tierra…catalana!».

Repito. Un enorme, grandioso, Àlex vuelve a ser candidato único al subcampeonato. La fiesta de fin de curso de Cheste (Valencia) será de las que hagan historia, única y, sí, puede que hasta irrepetible. Lo nunca visto. Y Marc, pues eso, camino de Japón, pasando antes por Misano, la casa de Valentino Rossi, para conquistar el noveno. Como decía mamá Roser «el cielo puede esperar».

«Lo dije el jueves, lo repetí ayer cuando merecía ganar, Àlex aquí, este fin de semana, volaba, era invencible», comentó Marc. «No quería caídas, no quería perder 20 preciosos puntos. La fiesta ha sido bellísima para Àlex, para Ducati y para mí, sí, también para mí».

«Este triunfo es para el equipo, que me ha sostenido en los malos momentos, ellos me han hecho ganar hoy», confesó Àlex, muy consciente de que era el momento de reivindicarse. «Y, sí, debo reconocar que, durante muchas vueltas, la caída del sábado daba vueltas en mi cerebro, pero he ganado a ese mal sueño. Sabía que tenía a Marc detrás, he apretado en las seis últimas vueltas, he logrado más de un segundo y he pensado ¡ya está! Y, sí, ya estaba», concluyó el vencedor.