Alcaraz regresa a la cumbre del universo

Carlos Alcaraz volvió a saborear la gloria en Nueva York para sumar su sexto título de Grand Slam. Una exhibición de poderío, desbancando a su gran rival y dominador absoluto hasta el momento de la pista dura. Poco pudo hacer Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4). Reconquista del trono del US Open y del trono mundial. Alcaraz vuelve a ser el número 1 del ranking ATP 104 semanas después. Al igual que sucedió en 2022, el murciano se llevó premio doble en la Gran Manzana. Más de un año y dos meses después, Sinner abandona el top mundial. Son nuevamente dos títulos de distancia respecto a Sinner en su particular carrera de Grand Slam, elevando al 10-5 el cara a cara. Seis coronas que lo sitúan como el segundo más joven de la historia en conseguirlo, solo por detrás de Bjon Borg.

Consciente de su plan salió Alcaraz a la Artur Ashe. Se lanzó de buenas a primeras a decantar el partido. Lo hizo así en el inicio de cada set y acabó encontrando la frustración de un Sinner al que se le vio contrariado. La variación de golpes que propuso Alcaraz fue una quimera para Sinner, que falló más de lo habitual, obligado a pegar siempre una bola más.

Lejos de venirse abajo, Sinner supo reaccionar en el segundo set y vivió su mejor momento. Cambió la dinámica y la velocidad en sus golpes. Se le escapó el primer set de todo el torneo a Alcaraz y con él, la posibilidad de conseguir lo que nunca nadie antes. El partido se volvió muy táctico y el murciano sacó provecho. Cambió las alturas, jugó con el cortado y machacó con la derecha para volver a poner el partido a su favor.

Nuevamente, se lanzó de inicio a por la rotura y la encontró. Le dolió y mucho a Sinner el golpe que le asestó Alcaraz, que gobernó a partir de entonces a placer. La diferencia de piernas era abismal y cada vez que podía golpear de derecha, hacía bailar a Sinner por la pista. Llegó incluso a tirar la raqueta al suelo el italiano, sabedor de que no iba a poder encontrar solución. Muchos errores no forzados (28 en total) y el servicio sin el efecto habitual en su juego mermaron mucho sus posibilidades.

De manos de Lendl recibió Alcaraz su segundo trofeo en Nueva York para situarse junto a Djokovic, Nadal y Wilander como únicos hombres en ganar al menos dos veces un Grand Slam en cada superficie en la Era Open. Seis títulos en siete finales para perseguir con todos los argumentos el sueño de «ser el mejor de toda la historia».

La presencia deTrump retrasa media hora la final

La final empezó con un retraso de 30 minutos por las medidas de seguridad implementadas debido a la asistencia de Donald Trump. La asistencia del presidente de EE.UU., invitado al palco de Rolex, patrocinador del torneo, provocó un refuerzo de las medidas de seguridad, con doble control del Servicio Secreto y de otras agencias en las entrada.dio.