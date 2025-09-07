Viento y espectáculo en el Príncipe de Asturias

Viento y espectáculo en la segunda jornada del Trofeo Príncipe de Asturias. La cita que organizan conjuntamente el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar con el patrocinio de Abanca volvió a ser protagonista en las Rías Baixas, con los más de 90 equipos participantes peleando por uno de los títulos más emblemáticos del calendario de regatas de Galicia.

La flota de ORC. / Jacobo Bastos

El viento sopló con fuerza tal y como se preveía. Con una media de quince nudos y rachas que superaron los veinte, el comité de regatas pudo completar el programa previsto: dos mangas barlovento-sotavento para los cruceros, tres para los monotipos J80 y Fígaro y una costera para los Open.

La flota de ORC. | Jacobo Bastos

Volvió a dominar el Aceites Abril en Abanca ORC 1-2. El equipo del RCN Vigo liderado por los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal sumó de nuevo dos primeros puestos –uno de ellos empatado con el Magical de Julio Rodríguez, también del RCN Vigo– y, con ello, logra asentarse en lo más alto.

En la división Aceites Abril ORC 3, el Urbapaz de Fran Edreira fue un día más el claro dominador de la flota. El barco que navega bajo la grímpola del CN Cabanas ganó con contundencia las dos pruebas y ambas con una buena ventaja.

En la clase Vanguard ORC 4, el empate con el que empezaron el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid y el Travesío de Álvaro Martínez se resolvió a favor del equipo de Cid. El barco que compite por el RCN Vigo ganó las dos pruebas.

Los Open se estrenaron con un recorrido de casi 15 millas de ida y vuelta entre Carallones y Subrido, en Cangas, que el más rápido completó, con un viento medio de 16 nudos, en poco más de dos horas. En la clase Autos Louzao Open 1 la victoria fue para el Bonaventure de José Luis Ríos (RCN Vigo). En Gadis Open 2 venció el Saplicco Quinta Lamosa del Yate Clube do Porto, patroneado por Joao Serodio. Tanto para los Open 1 como para los Open 2, el comité de regatas tiene preparado un nuevo trazado costero hoy. El diseño se decidirá en base a las condiciones meteorológicas.

Con el campo de regatas situado frente al Parador de Baiona, vuelco en la general de Solventis J80. El Solintal de Ignacio Camino (RCM Santander) se convierte en líder. En la Gestilar Ladies Cup, el equipo de la olímpica Sofía Toro (RCN A Coruña) volvió a demostrar su poderío firmando dos primeros puestos y tuvo mucha suerte al poder eliminar con el descarte un DNF de la tercera manga. La tripulación del Real Club Náutico de A Coruña sigue así en cabeza.

La jornada final se celebrará hoy a partir del mediodía, con todas las clases compitiendo en el agua en las últimas mangas.

El Monte Real se vistió de gala en la entrega de los Premios Terras Gauda

El Monte Real volvió a vestirse de gala para acoger la entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. El presidente del Monte Real, José Luis Álvarez, entregó el pin de oro del club a José María Fonseca Moretón, presidente de Bodegas Terras Gauda, por su compromiso con la vela.Entre los premiados, una de las mayores ovaciones se la llevó Alex Pella, mejor regatista oceánico. Fueron sus padres, Ignacio Pella y Christine Valette, quienes recogieron el galardón. Tampoco pudo asistir Jordi Xammar pero sí su compañera Marta Cardona (mejor equipo preolímpico). Al Premio Mariano Aguado de Comunicación le puso acento vasco el Sail In Festival con sus creadores, Urtzi Sagarribay y Alex Quintana. En monotipos, el grancanario Javier Padrón fue proclamado mejor patrón. La velada alcanzó uno de sus momentos más emotivos con la entrega del premio a la trayectoria deportiva a Fernando Echávarri.