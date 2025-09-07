Fórmula uno | GP de Italia
Verstappen deslumbra en Monza y supera a los McLaren
L.L.A.
Max Verstappen ha vuelto a hacer ‘magia’ en la clasificación del Gran Premio de Italia y se ha llevado la pole, quinta para él este año, por delante de los McLaren. El campeón de Red Bull ha batido a Lando Norris por 77 milésimas y al líder del Mundial Oscar Piastri, por casi dos décimas.
Ferrari no ha podido regalarle la pole a sus tifosi en casa: Charles Leclerc ha tenido que conformarse con la cuarta posición, mientras Lewis Hamilton, con cinco puestos de sanción desde Zandvoort, partirá décimo en parrilla.
Fernando Alonso, que no había estado en el top diez en ninguna de las tres sesiones libres en Monza, se ha exprimido al máximo para conseguir colarse en Q3 con el Aston Martin, a pesar de que el circuito italiano no favorece las características del AMR25 y de que su compañero Stroll, con el mismo coche, no ha pasado de Q1. El asturiano saldrá octavo hoy en carrera.
Peor suerte ha corrido Carlos Sainz que, al contrario de Alonso, se ha quedado fuera de la lucha por la pole junto a su compañero Albon, después de haber estado entre los más rápidos con Williams en los ensayos previos. El madrileño arrancará decimotercero este domingo.
