Soler la sigue y la consigue

El ambiente en las salidas de la Vuelta, ayer en Avilés, lleva días un poco enrarecido. Casi ni se pregunta por la actividad deportiva, porque toda gira entorno a la protesta contra la presencia del equipo del Israel. ¿Dónde están los activistas? ¿Se ven banderas palestinas? ¿Dónde se sitúa la Guardia Civil?

En la victoria en solitario de Marc Soler, la cuarta que consigue el corredor catalán en la ronda española, la atención estaba puesta en la decisión tomada por el conjunto del Israel-Premier Tech, que eliminó de los maillots cualquier referencia al país que representan y siguen representando. Tal vez se trate de una pequeña victoria popular, la fuerza de la calle, o, en caso contrario, que el conjunto ciclista haya visto que alguna cosa, aunque fuese mínima, tenía que hacer. «Hemos priorizado la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta», dijeron. Unipublic, responsable de la carrera, nada tuvo que ver con la decisión.

En el primer día de competición con un equipo sin nombre de país, otro conjunto, el UAE decidió dominar la carrera, como de hecho hacen todos los días, aunque con la duda de si es más importante ganar etapas –llevan siete de 14 y eso que no está Pogacar– que realizar todos juntos una ofensiva en toda regla contra Vingegaard, que al pasar la línea de llegada por detrás de Soler, en segunda posición, arañó dos segundos de ventaja a Almeida, el líder del conjunto de los Emiratos, que fue el tercero de la etapa.

Soler llevaba días probándolo. De hecho, da la impresión de que corra la Vuelta con una especie de carta de libertad. Se mete en todas las fugas, ataca, no desde lejos, sino lo siguiente. Lo pillan y al día siguiente repite empeñado en aquello del que lo persigue lo consigue.

Vingegaard sigue de líder

«Iba a trabajar para Almeida, pero por circunstancias de carrera cogí la fuga», explicaba ayer tras levantar los brazos. Y estando en la escapada, atacó a todos como un salvaje para presentarse en la Farrapona, en solitario, no sin sufrimiento, para vengarse de la derrota que sufrió en 2020 cuando fue superado en los últimos metros por Gaudu.

Soler levantó los brazos para que el equipo siguiera coleccionando victorias de etapa. Por detrás, el resto de los artilleros del UAE, Ayuso incluido, se puso el uniforme de combate para marcar un ataque del jefe Almeida que nunca se produjo. Sólo hubo actividad entre los primeros de la general cuando el Hindley entró en fase de chispas para acelerar y tratar de noquear a Pidcock, al que quiere arrebatar la tercera plaza de la general.

En libertad los doce detenidos por desórdenes en el Angliru

Las doce personas detenidas el viernes por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech han quedado en libertad, ha informado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. La delegada ha señalado que tras el arresto por parte de la Guardia Civil, se les tomó declaración y, posteriormente, quedaron en libertad y ahora se «enfrentan a una sanción», ha dicho en declaraciones a los periodistas.El viernes, en torno a las 16:20 horas, los tres ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida, Nico Vinokurov, Jefferson Cepeda y Bob Jungels, se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.Esto obligó a que los corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil que acompaña a la Vuelta.Lastra ha subrayado que las manifestaciones y concentraciones que se están desarrollando son «pacíficas en la inmensa mayoría».