Sabalenka vence a Anisimova en Nueva York y suma su cuarto Grand Slam

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha vencido este sábado por 6-3 y 7-6(3) a la estadounidense Amanda Anisimova y con ello ha conquistado por segundo año consecutivo el título individual femenino en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EEUU).

Sabalenka sumó el cuarto 'grande' a su palmarés en la que era su tercera final seguida en Flushing Meadows y la tercera de este 2025 en un 'Grand Slam'. No en vano, la número 1 del ranking mundial cayó en enero en el partido por el título del Open de Australia ante Madison Keys y en junio por el de Roland Garros frente a 'Coco' Gauff.

Para resarcirse, la bielorrusa demostró que estaba enchufada desde el inicio, salvando tres bolas de 'break' en el juego inaugural y rompiendo justo a continuación el servicio de Anisimova. No obstante, la jugadora de Nueva Jersey contaba con el apoyo del Arthur Ashe Stadium, evitó que su adversaria consolidase dicha ventaja e incluso se puso arriba (2-3).

Era un cara a cara de pegadoras y ahí Sabalenka es experta, lo que quedó claro con un quiebre en el sexto juego y también en el octavo, habiendo consagrado su renta entre medias (5-3) y anotándose poco más tarde el primer set. En el arranque del siguiente tampoco hubo tregua y la de Minsk merodeó un 'break' tempranero, si bien Anisimova respondió.

En realidad, había sido una advertencia porque Sabalenka sí quebró el siguiente servicio de su oponente. Pese a que la estadounidense volvió a igualar la contienda con una rotura en el sexto, 'ipso facto' cedió esa posición (4-3). Estaba teniendo vaivenes la número 9 del ranking de la WTA, como demostró con restos arriesgadísimos en el décimo juego (5-5).

Pareció acusar la bielorrusa ese quiebre cuando sacaba para ganar el partido, pero se recuperó rápidamente para forzar una muerta súbita en la que fue superior en los instantes clave. Y tras poco más de hora y media sobre la cancha, bajo la mirada de actores como Stanley Tucci y Leslie Bibb, Sabalenka ganó por 7-3 y revalidó su corona de 2024.