Oportunidad para aventureros

La Vuelta llega a Galicia. La decimoquita etapa saldrá de la localidad asturiana de Vegadeo, en la frontera, para luego recorrer la provincia de Lugo de norte a sur hasta la llegada a meta en Monforte de Lemos. El lunes será el día de descanso fijado por la organización, antes de partir nuevamente el martes 9 desde el ayuntamiento de Poio hasta el Castro de Herville, en Mos, en una etapa que transcurrirá íntegramente por la provincia de Pontevedra. El tríptico ciclista gallego concluirá el miércoles con una jornada que tendrá salida en O Barco de Valdeorras (Ourense) y abandonará Galicia para terminar en el Alto del Morredero, en Ponferrada (Castilla y León).

La etapa de hoy es una oportunidad de oro para los aventureros, los corredores que buscan el éxito a través de las escapadas. Serán 167,8 km entre A Vega/Vegadeo y Monforte de Lemos de continuo sube y baja en su primera mitad y más tendidos en la segunda. A pesar de ello, se alcanzan los 3.287 metros de desnivel acumulado.

Buena parte de esa dureza está concentrada en los primeros kilómetros, en los 16,5 del Puerto A Garganta con los que arranca la etapa, los 12 de Barbeitos que llegan poco después y los diferentes repechos no puntuables entre ambas subidas y posteriormente a la segunda. Tanto a Garganta como Barbeitos son ascensiones largas y tendidas, si bien la primera, de mayor entidad (al 5 por ciento de desnivel medio), está considera de Primera. Barbeitos (al 4%) es de segunda. Ahí se presume que se producirá la escapada que deberá aguantar su ventaja ante la persecución, si es que la ven posible, de los equipos de los esprinters. Porque la segunda mitad del recorrido es en bajada y con tres repechos a más de 20 km de meta.

De haber esprint, hay un gran favorito, el belga Jasper Philipsen (Alpecin), ganador en Turin y Zaragoza, y varios candidato: el danés Mads Pedersen, maillot verde, el británico Ethan Vernon y el venezolano Orluis Aular, que buscaría la primera victoria del Movistar.

Programación en Mos

Tras la jornada de descanso del lunes, Mos se convertirá el martes en uno de los epicentros del ciclismo mundial gracias a la llegada de la decimosexta etapa, que saldrá desde Poio. El trayecto, de 167’9 kilómetros, tiene un recorrido acumulado de 3.472 metros (media montaña). La llegada al Castro de Herville está prevista entre las 17:15 y las 17:30 horas. Las autoridades mosenses han establecido un «parque Vuelta», que abrirá a las 16:00. Se retransmitirá en directo la etapa y se organizarán diversas actividades, talleres y otras propuestas de animación infantil.