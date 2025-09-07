| Preferente Futgal
Máxima emoción en la primera jornada
Hacía mucho tiempo que el grupo 2 de Preferente Futgal no contaba con tantos equipos de Vigo y su zona de influencia.
En el Federativo, a partir de las 17:00 horas, el Alertanavia recibe la visita del Antela.
El Valladares debuta en A Gándara, a partir de las 19.30 horas midiéndose al filial del Pontevedra.
Por su parte, el Choco viaja a Monforte para medirse al Lemos en A Pinguela a partir de las 19:00 horas.
Otro que debuta en casa es el Porriño, que recibe en el Lourambal a las 17:00 horas al Atlético Arnoia.
El Areas juega en A Lomba, desde las 18:00 horas, ante el Cented Academy ourensano.
O Carballo vivirá el debut del Atios ante el Villalonga desde las 18:00 horas.
Mientras, el Tyde viaja al Morrazo para medirse al Moaña a las 18:00 horas.
