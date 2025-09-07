Marc aprovecha un fallo de Àlex en la sprint de Montmeló

«Me temo que se ha relajado cuando ha visto que yo ya había lanzado la toalla. Era más rápido que yo, tenía más ritmo y ya me conformaba con el segundo puesto. En este circuito, que me ha generado muy pocas alegrías, ya estaba muy bien», señaló Marc Márquez (Ducati), instantes después de conseguir la 15ª victoria consecutiva (24 triunfos de 29 posibles) al ver caer a Àlex (Ducati) en la curva 10 del Circuit, solo, solito, cuando llevaba ya más de 1.5 segundos a su hermano.

Marc continúa sin pensar en certificar el título de pilotos, su novena corona, la semana que viene en Misano, la casa de Valentino Rossi. Entre contento y triste, celebró discretamente la conquista del título de constructores por parte de Ducati y, también el aumento de su ventaja sobre el ‘Pistolas’. «Nunca se sabe qué puede pasar. Yo, hoy, no podía ganar. He salvado, milagrosamente, una caída, otra ‘salvada’ más, aquí esta la marca en mi codo izquierdo».

La carrera ha arrancado con una extraordinaria salida de Àlex desde la pole, no solo para liderar la parrilla sino con el récord del Circuit. Y no solo trazó la primera curva en cabeza sino que se fue hasta tener más de un segundo sobre su hermano. Pero cuando faltaban cuatro vueltas para el final, Àlex perdió, incomprensiblemente, el control de su Ducati, derrapó en exceso, se fue al suelo y entregó la victoria a Marc en bandeja.

Pelota de partido

Marc cuenta, ahora, con 187 puntos de ventaja sobre Àlex y si hoy, en el auténtico GP, conserva esa ventaja, la aumenta o solamente pierde dos puntos con respecto al ‘Pistolas’, es decir, abandona Montmeló con 185 o más puntos sobre su rival al título, entonces tendrá la primera pelota de partido en Misano para conquistar, en el ‘jardín de Rossi’, su noveno título con el que empatará a cetros mundiales con el ‘Doctor’. Ni que decir tiene que el (aún) ocho veces campeón del mundo no piensa en esa posibilidad «pues cuando piensas esas cosas, es cuando te despistas y sufres».