Langreo, primera parada de un renovado Coruxo

Se levanta el telón de la temporada para un Coruxo que este temporada quiere aspirar a lo máximo. Y para conseguirlo todo comienza esta tarde en el campo de Ganzábal en Langreo. Un campo complicado porque los asturianos, por un lado, quieren meterse en el grupo de cabeza y, por otro, porque cuenta con césped artificial, con todo lo que ello conlleva.

«Es un campo con unas particularidades bastante concretas», apunta el entrenador verde, Javi Pereira, «porque al final es un campo de hierba artificial. Hay pocos en esta Liga y es muy grande, y eso al final también te condiciona un poquito el juego. Nosotros llevamos, no solo estas semanas, sino las últimas seis semanas preparándonos para este día y claro, vamos con la intención de ir a ganar a Asturias».

El técnico vigués solamente cuenta con la baja de Guille Pinín, que se operó de menisco hace pocos días. Así pues, el técnico contará con el bloque que finalizó la pretemporada, y solamente falta por ver el once por el que apuesta de salida esta tarde en Ganzábal.

A la hora de analizar lo que fue la pretemporada, el entrenador del Coruxo comenta que «la pretemporada sirve para que sirve, que es encontrar buenas sensaciones y tratar de conocernos todos. Al final somos una plantilla con mucha gente nueva. La valoración es que hemos tenido momentos muy buenos, sobre todo contra equipos que estaban una categoría por encima. Ante Pontevedra y Ourense CF creo que en determinados momentos estuvimos muy bien. Nos faltó dar un pasito hacia adelante y meter nuestro ritmo, y no dejarnos ir contra los de alguna categoría más abajo».

Pereira reconoce: «Tengo ganas de competir y ver esas sensaciones que tuvimos en pretemporada. A ver si somos ese equipo que queremos ser y que por momentos se ha visto: un equipo vertical; un equipo con profundidad; un equipo que ataque mucho, muy dinámico, de mucha pierna entre comillas. Pienso que al final es el perfil de equipo que podemos tener por el tipo de que jugadores con el que contamos».

HORA: 18:00.

CAMPO: Ganzábal.