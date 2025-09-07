El hockey de élite regresó a Vigo con Liceo y Barcelos

El hockey sobre patines de élite regresó ayer a una cancha olívica diecisiete años después de la desaparición del Torneo Ciudad de Vigo y también después de la desaparición del Vigo Stick. El Torneo Internacional de Vigo, que organiza el Cíes, reunió ayer en Bouzas al Liceo y al Barcelos, vigente campeón de Europa. Ganaron los coruñeses, que remontaron el 1-2 del descanso para imponerse por 4-3 en un duelo apasionante. El cuadro herculino se medirá hoy (18:00) en ese mismo escenario a otro rival luso, el Carvalho. También se celebrarán las rondas finales del torneo de categorías inferiores.