Encerrona turca para España camino del Mundial

La fase de clasificación para el Mundial 2026 es un visto y no visto para España. Del debut con goleada del jueves frente a Bulgaria al desenlace contra Turquía en poco más de dos meses, el 18 de noviembre en La Cartuja. Ni el primero de sus rivales, como quedó demostrado, ni Georgia (el tercero de ellos) parecen amenazar lo más mínimo el éxito de la campeona de Europa. Turquía, en cambio...

Sí, sobre el papel, el rival esta noche de los de Luis de la Fuente es inferior. Bastante, incluso. Pero nadie en la expedición española se fía. «Turquía es un gran equipo, más allá de sus individualidades. Son fuertes, sólidos y pueden hacer daño al contraataque. Çalhanoglu y Güler pueden marcar las diferencias», advierte Rodri Hernández sobre el duelo en Konya.

El escenario, en este caso, construye el relato. La federación turca decidió, una vez conocido el calendario, llevar el partido a la capital de la Anatolia Central, una ciudad de apenas un millón de habitantes, la séptima del país en población, alejada de los grandes centros de poder del país.

La elección no fue caprichosa. Konya es conocida en Turquía por ser una caldera y por ejercer de talismán para su selección, que disputa ahí buena parte de sus partidos más importantes. Por allí han pasado en los últimos años, con distinta suerte, Francia, Italia y Países Bajos. Allí llevó Turquía su partido decisivo contra Letonia para clasificarse (como así hizo) para la última Eurocopa.

«Esperamos un ambiente como corresponde a un partido entre dos grandes selecciones, en un país volcado con la suya. Venimos de jugar una Eurocopa contra la anfitriona, en ambientes muy hostiles, este equipo está preparado para estas circunstancias», predecía ayer el seleccionador español de cara al partido que debe decidir cuál de las dos selecciones lidera el grupo y se acaba clasificando al Mundial de forma directa.

Defensa de Morata

No hay en el fútbol un debate más universal que el del ‘nueve’. El del delantero, en todas sus facetas y variedades. Y en esta España en la que todo va viento en popa, en la que escasean los debates porque ante Turquía aspira a firmar su 24º partido seguido sin perder, el papel de los arietes se coloca en el centro de la conversación.

Hoy, Oyarzabal es el indiscutible delantero titular de la selección, a tenor de los méritos, cuatro goles y dos asistencias en sus cuatro últimas comparecencias. Y, de rebote, palidece el rol de Álvaro Morata, el capitán que levantó la Eurocopa, minimizado hasta el punto de jugar solo 10 minutos en esos mismos cuatro partidos.

«Álvaro es muy importante para nosotros. Es nuestro capitán y debe recibir los honores de todo el país. Siento orgullo y emoción por tener en la selección a jugadores como él. Sabe cuál es su papel y que jugará más o menos en función de nuestro plan de juego», ha explicado Luis de la Fuente. Un capote del selecciones en un tiempo de zozobra para el delantero madrileño, que ha vestido la camiseta de cuatro equipos diferentes en los últimos 14 meses y que trata de regresar a su mejor nivel en el Como que entrena Cesc Fàbregas.