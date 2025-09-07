| Tercera RFEF
Demasiado castigo para el Gran Peña
El cuadro vigués peleó hasta el final pero acabó goleado tras la expulsión de Barrios
REDACCIÓN
El Gran Peña se estrena con una dura derrota ante el Arteixo en Ponte dos Brozos por 4-1, en un partido en el que compitió de tú a tú. Pero acabó cediendo en el tramo final acusando la inferioridad numérica ante un rival más eficaz.
El conjunto de Barreiro entró serio al encuentro, con buena colocación en defensa y propositivo. El Arteixo por su parte, y delante de su afición, quiso empezar bien el curso. Un tanto de Aller en el 38 obligaba al Gran Peña a remar a contracorriente.
Tras el descanso, y de forma muy rápida, Melo amplió la renta desde el punto de penalti en el 53, lo que complicó aún más el escenario. Pese a ello, el equipo de Vigo no bajó los brazos. Con carácter y con jugadores frescos desde el banquillo, Fran López recortó distancias en el 78 tras una acción de garra que dio alas al equipo.
El 2-1 reactivó a los visitantes, que se volcaron. Cuando mejor estaba el Gran Peña llegó una acción que cambió el rumbo del partido, en el minuto 83, Amet-Eduardo, recién ingresado, fue expulsado. Con un jugador menos, la presión se hizo insostenible y el Arteixo aprovechó los espacios en el añadido. Rojo y Rubén M. firmaron el 3-1 y el 4-1 casi consecutivos, un castigo demasiado severo para los méritos visitantes.
