Demasiado castigo para el Gran Peña

El Gran Peña se estrena con una dura derrota ante el Arteixo en Ponte dos Brozos por 4-1, en un partido en el que compitió de tú a tú. Pero acabó cediendo en el tramo final acusando la inferioridad numérica ante un rival más eficaz.

El conjunto de Barreiro entró serio al encuentro, con buena colocación en defensa y propositivo. El Arteixo por su parte, y delante de su afición, quiso empezar bien el curso. Un tanto de Aller en el 38 obligaba al Gran Peña a remar a contracorriente.

Tras el descanso, y de forma muy rápida, Melo amplió la renta desde el punto de penalti en el 53, lo que complicó aún más el escenario. Pese a ello, el equipo de Vigo no bajó los brazos. Con carácter y con jugadores frescos desde el banquillo, Fran López recortó distancias en el 78 tras una acción de garra que dio alas al equipo.

El 2-1 reactivó a los visitantes, que se volcaron. Cuando mejor estaba el Gran Peña llegó una acción que cambió el rumbo del partido, en el minuto 83, Amet-Eduardo, recién ingresado, fue expulsado. Con un jugador menos, la presión se hizo insostenible y el Arteixo aprovechó los espacios en el añadido. Rojo y Rubén M. firmaron el 3-1 y el 4-1 casi consecutivos, un castigo demasiado severo para los méritos visitantes.