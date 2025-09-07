Busto añade un bronce al medallero gallego

Nueva medalla para la representación gallega en los Mundiales de piragüismo de la modalidad de maratón, que se están celebrando en la localidad húngara de Gyor. Fernando Busto, del Torres de Catoira, logró ayer la medalla de bronce en C1, sobre una distancia de 21,8 km. Busto (1:43.30) estuvo cerca de los otros medallistas, los polacos Mateusz Zuchora (1:43.20) y Mateusz Borgiel (1:43.16). Cuarto quedó otro gallego, Tono Campos (Breogán), leyenda viva del piragüismo de fondo, pero en esta ocasión alejado del podio (1:46.36).

La representación española había confiado sus opciones de medalla en la jornada sabatina a otro gallego de brillantísima trayectoria, Iván Alonso, varias veces campeón europeo y mundial. Pero tampoco el tudense pudo subirse al cajón en K1 29,2 km. El tudense quedó octavo (2:01.19), en una prueba que dominó el danés Mads Brandt Pedersen (1:58.42). Otro español, Adrián Prada, fue decimotercero (2:03:07).

Octavo quedó también otro gallego, Alexandre Míguez. El de Piragüismo Vilaboa competía en la distancia más corta del K1, sobre 21,8 km. Cruzó la meta con un tiempo de 1:35.26. Quedó campeón el irlandés Sean Buterfly (1:32.22).

También rozaron el podio en C2 de la categoría júnior, sobre 14,4 km, Héctor Vázquez (Fluvial de Lugo) y Yáser Antonio Silva (Breogán). Pero su 1:08.24 se quedó escaso para arrebatarle el bronce a la pareja de Aranjuez Alberto Ruiz y Jorge Pérez (1:07.44)

Alba Esteban y Andrea Rodríguez tampoco pudieron pasar del octavo (2:03:36) y decimotercer puestos (2:10:31) respectivamente, en K1 25,5 kilómetros. María Martín consiguió un meritorio cuarto puesto en C1 14,4 kilómetros, con un tiempo de 1:19:28.