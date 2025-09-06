El Vigo queda cuarto en Maia tras ganar el Galicia Fest

El Vigo 3x3 ha firmado buenas actuaciones en el final de la campaña veraniega. Su equipo masculino se proclamó campeón del Galicia Fest con una alineación formada por Javier Pablo Santorio, Javier Domínguez Fraiz, Álvaro Filgueira y Alejandro Iglesias.

Los olívicos se trasladaron posteriormente a Maia para disputar la gran final del circuito pro de Portugal, a la que habían accedido al haber conquistado la fase de Gondomar. Repitieron Iglesias y Santorio, se unió David Guerra y debutaba Fernando Vidal.

El Vigo fue primero en su grupo y cayó en semifinales, ante un rival muy físico cuyo juego agresivo los árbitros no cortaron. La cuarta plaza definitiva supone experiencia y más puntos FIBA.