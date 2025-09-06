El Celta engrasa sus motores

Después de dos semanas de trabajo, el Celta Femxa Zorka disputará esta tarde su primer amistoso de la pretemporada. Será en el pabellón A Cachada de Boiro a partir de las 19:00 horas y el rival será el Baxi Ferrol, de Liga Femenina Endesa.

Cristina Cantero y su equipo técnico han estado trabajando duro con las jugadoras desde el primer día. Posiblemente sea la primera vez que la entrenadora cordobesa pueda contar con toda la plantilla desde la primera semana de pretemporada y no cabe duda de que eso supone una gran ventaja.

La clave, formar equipo

Y es que tener a todas las jugadoras desde el primer día fue una de las prioridades en la confección del proyecto. «Hemos conseguido tener a todas las jugadoras pronto», apunta la entrenadora del Celta Femxa Zorka. «Era una de las peticiones que le hice al club». A la hora de analizar estas dos primeras semana de confección, Cantero apuntó que «el equipo está trabajando muy bien. Estamos con los problemas típicos de pretemporada, que son las molestias, la puesta a punto... Lo más importante ahora es formar un equipo. Creo que tenemos un grupo muy joven, muy nuevo».

La entrenadora viguesa está poco a poco «conociendo cuáles pueden ser nuestras fortalezas y debilidades y estamos trabajando sobre ellas». Cristina Cantero se muestra «muy contenta con la actitud de las jugadoras, con el camino que llevamos en estos pocos días».

El partido de esta tarde será una primera prueba para analizar cómo las jugadoras están asimilando conocimientos y, sobre todo, hacer grupo. Hay que recordar que la mayor parte de la plantilla es nueva y necesita tiempo de acoplamiento.

«Tengo ganas de verlas contra un buen rival como es Ferrol, que encima va un poquito más rodado que nosotros», advierte la entrenadora del Celta, que afronta el test en cualquier caso «sabiendo que nos queda mucho y que esto acaba de empezar».